Advertising

globalistIT : -

Globalist.it

La manipolazione della Storia non è un accessorio nell'armamentario muscolare russo. Ne è un pilastro fondamentale. E' il vero volto di Putin. E a coglierlo, con una sensibilità che nasce da un ...Ho intrapreso la carriera diplomatica ma non ho mai abbandonato le mieper la cultura ... cone sentimenti negativi che nascono nell'infanzia e che non sappiamo quale fondamento reale ... Passioni, fobie, mire imperiali: il vero volto di Vladimir Putin La manipolazione della Storia non è un accessorio nell’armamentario muscolare russo. Ne è un pilastro fondamentale. E’ il vero volto di Putin. E a coglierlo, con una sensibilità che nasce da un ...