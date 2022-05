Parliamo dei giornali italiani che hanno dato la notizia del “cancro di Putin” partendo da un «misterioso post su Telegram» (Di mercoledì 4 maggio 2022) I giornalisti hanno una carta dei doveri (che contiene anche tutti i riferimenti alla deontologia) in cui si fa riferimento alla gerarchia delle fonti. Può, dunque, un «misterioso post Telegram» diventare l’unico spunto per realizzare un articolo? La risposta, ovviamente, è no. Eppure molti quotidiani italiani si sono affidati alla classica dinamica della “Fiera dell’Est” cantata da Angelo Branduardi. In che modo? Riportando la notizia (?) del cancro di Putin e dell’imminente operazione chirurgica a cui dovrebbe essere sottoposto il Presidente delle Federazione russa nei prossimi giorni, lasciando il potere nelle mani di Nikolai Patrushev, capo del Consiglio di sicurezza della polizia federale. ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 4 maggio 2022) Istiuna carta dei doveri (che contiene anche tutti i riferimenti alla deontologia) in cui si fa riferimento alla gerarchia delle fonti. Può, dunque, un «» diventare l’unico spunto per realizzare un articolo? La risa, ovviamente, è no. Eppure molti quotidianisi sono affidati alla classica dinamica della “Fiera dell’Est” cantata da Angelo Branduardi. In che modo? Riportando la(?) deldie dell’imminente operazione chirurgica a cui dovrebbe essere sottoo il Presidente delle Federazione russa nei prossimi giorni, lasciando il potere nelle mani di Nikolai Patrushev, capo del Consiglio di sicurezza della polizia federale. ...

