**Papa: 'inconcepibile uso armi nucleari', la condanna nell'udienza col premier Giappone** (Di mercoledì 4 maggio 2022) Città del Vaticano, 4 mag. (Adnkronos) - "inconcepibile l'uso e il possesso di armi nucleari". Durante l'udienza che il Papa ha concesso al premier giapponese Kishida, informa il portavoce del Vaticano Matteo Bruni, si è affrontato il tema delle armi nucleari. Ne è scaturita la condanna di uso e possesso.

