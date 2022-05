Paolo Belli ritorna sulle scene con l’album “La musica che ci gira intorno”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Esce il 6 maggio ‘Lache ci’ (PB Produzioni / Artist First), il nuovo album dia nove anni di distanza da ‘Sangue Blues’ (disponibile sia su supporto fisico chepiattaforme digitali). Un ritorno in grande stile per il musicista che si è “voluto fare un super regalo” per festeggiare i suoi 60 anni. Il disco contiene 13 canzoni di successo del panorama italiano in un arco temporale che va dalla fine degli anni Sessanta alla metà degli anni Novanta. “Questa opera – spiega– è un modo per ringraziare tutti gli artisti che in qualche modo hanno segnato la mia vita artistica e umana”. Ho voluto rendere omaggio allain stile ‘grande orchestra’ suonando questi pezzi come non ci si deve dimenticare di ...