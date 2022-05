Panda a Pandino, il raduno della mitica Fiat (Di mercoledì 4 maggio 2022) Dopo 3 anni di stop forzato, ritorna Panda a Pandino . Sabato 18 e Domenica 19 giugno 2022 andrà di nuovo in scena il più grande raduno internazionale di Fiat Panda a Pandino , cittadina di 10 mila ... Leggi su motori.quotidiano (Di mercoledì 4 maggio 2022) Dopo 3 anni di stop forzato, ritorna. Sabato 18 e Domenica 19 giugno 2022 andrà di nuovo in scena il più grandeinternazionale di, cittadina di 10 mila ...

