**Palermo: Renzi, 'se il c.destra si riunisce su Lagalla noi non ci saremo'** (Di mercoledì 4 maggio 2022) Roma, 4 mag (Adnkronos) - "A Palermo se su Lagalla si ricostruirà il centrodestra noi non ci saremo. Le candidature civiche sono un film, ma se si ricostruisce il centrodestra, come potrebbe accadere, anche attorno a un nome perbene come quello di Lagalla noi non saremo in quella coalizione. Non sosterremo il centrodestra unito a Palermo". Lo ha detto Matteo Renzi a radio Leopolda.

GramsciAG : RT @zicolo66: Se devo essere sincero , il fatto che Renzi oltre a Genova corra assieme alla Meloni anche a Palermo mi ha un po' destabilizz… - francang1950 : RT @messorina52: Matteo Renzi ora su @radioleopoldait : 'a Palermo se Lagalla avrà l'appoggio di tutto il centrodestra NON avrà l'appoggio… - EvelynTowanda : @monicachinni @lageloni Fatti, non illazioni: a Verona, Genova, Palermo e Catanzaro, ItaliaViva in coalizione col c… - messorina52 : Matteo Renzi ora su @radioleopoldait : 'a Palermo se Lagalla avrà l'appoggio di tutto il centrodestra NON avrà l'appoggio di #ItaliaViva - Mirandola59 : RT @BrianoGianluca: Di Renzi vorremmo dire che ci sorprende sempre... invece no: è sempre unicamente proiettato verso sé stesso, non serve… -