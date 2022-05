Palermo, finta invalida tradita dai social: ballava la danza del ventre e faceva la spesa (Di mercoledì 4 maggio 2022) La finta invalida finita nel mirino dei finanzieri di Palermo (Twitter Guardia di finanza) Palermo, 4 maggio 2022 - Da quasi 40 anni percepiva una pensione con indennità di accompagnamento perché ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 4 maggio 2022) Lafinita nel mirino dei finanzieri di(Twitter Guardia di finanza), 4 maggio 2022 - Da quasi 40 anni percepiva una pensione con indennità di accompagnamento perché ...

Advertising

MeridioNews : Falsi invalidi, per quasi 40 anni si è finta disabile mentale Finanza sequestra oltre duecentomila euro a una 67enne - liliaragnar : @LarudeGertrude @ladyonorato Su tutto, semplicemente perché non guardo il dito ma la luna, comunque avevo smesso di… - palermo24h : Lavoro, Ugl Catania “Fare finta di nulla è da folli” - madofra : Vabè ho beccato l'unica giornata dove a Palermo fa nuvoloso ma questi sono dettagli irrilevanti chi l'ha detto che… - Eveleenrey : RT @LaVeritaWeb: Francesca Donato, l’europarlamentare candidata a sindaco di Palermo: «In Cina lockdown per milioni di asintomatici e lavor… -