Palermo, “falsa invalida incastrata dalle foto in cui balla la danza del ventre”: sequestrati 205mila euro (Di mercoledì 4 maggio 2022) Dal 1983, riscontrati i “gravi e invalidanti problemi psichici e motori”, percepiva la pensione (297 euro al mese) e indennità di accompagnamento (520 euro al mese): ritenuta invalida al 100%, M.V. si è tradita postando su facebook una foto che la ritrae mentre balla la danza del ventre. La storia è raccontata dalla testata LiveSicilia. I finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria hanno denunciato la donna, 65enne residente a Trabia (Palermo), per truffa aggravata ai danni dello Stato. La procura di Termini Imerese ha inoltre chiesto e ottenuto dal giudice per le indagini preliminari il sequestro preventivo di 205 mila euro. L’indagata, che nell’83 la commissione medica provinciale aveva dichiarato “non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 4 maggio 2022) Dal 1983, riscontrati i “gravi enti problemi psichici e motori”, percepiva la pensione (297al mese) e indennità di accompagnamento (520al mese): ritenutaal 100%, M.V. si è tradita postando su facebook unache la ritrae mentreladel. La storia è raccontata dalla testata LiveSicilia. I finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria hanno denunciato la donna, 65enne residente a Trabia (), per truffa aggravata ai danni dello Stato. La procura di Termini Imerese ha inoltre chiesto e ottenuto dal giudice per le indagini preliminari il sequestro preventivo di 205 mila. L’indagata, che nell’83 la commissione medica provinciale aveva dichiarato “non ...

