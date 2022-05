Palermo, falsa invalida ballava la danza del ventre: tradita dalle foto su Facebook (Di mercoledì 4 maggio 2022) foto al mare, al mercato o mentre ballava la danza del ventre , ma anche intercettazioni in cui raccontava di sostituire le medicine prescritte dal dottore con caramelle. Elementi che hanno svelato ... Leggi su leggo (Di mercoledì 4 maggio 2022)al mare, al mercato o mentreladel, ma anche intercettazioni in cui raccontava di sostituire le medicine prescritte dal dottore con caramelle. Elementi che hanno svelato ...

Advertising

fattoquotidiano : Palermo, “falsa invalida incastrata dalle foto in cui balla la danza del ventre”: sequestrati 205mila euro - alepileri67 : RT @fattoquotidiano: Palermo, “falsa invalida incastrata dalle foto in cui balla la danza del ventre”: sequestrati 205mila euro https://t.c… - SilviaPortavoce : RT @direpuntoit: A Palermo la @GDF ha scoperto una falsa invalida dal 1983 e le ha sequestrato 205mila euro. - blogsicilia : #notizie #sicilia Tradita dalla danza del ventre, sequestrati 205 mila euro a 'falsa invalida' -… - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Palermo, “falsa invalida incastrata dalle foto in cui balla la danza del ventre”: sequestrati 205mila euro https://t.c… -