Palermo, c’è l’accordo nel centrodestra per le amministrative: l’ex rettore Roberto Lagalla candidato sindaco. Resta l’incognita Regionali (Di mercoledì 4 maggio 2022) L’ennesimo colpo di scena alla fine è arrivato: il centrodestra si ricompone e converge su un unico nome. Sarà l’ex rettore Roberto Lagalla il candidato di tutta la coalizione alle amministrative di Palermo. Dopo giorni di intense trattative, soprattutto di tira e molla (l’accordo sembrava certo già lo scorso sabato ma è stato sconfessato in extremis da Forza Italia) il candidato di Fi, Francesco Cascio, fa un passo indietro e lascia la corsa a sindaco in favore dell’ex rettore, per diventarne assessore. È questa la mossa finale di Forza Italia, arrivata a sorpresa, dopo l’annuncio di lunedì sera che per definire l’accordo sarebbero state necessarie ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 4 maggio 2022) L’ennesimo colpo di scena alla fine è arrivato: ilsi ricompone e converge su un unico nome. Saràildi tutta la coalizione alledi. Dopo giorni di intense trattative, soprattutto di tira e molla (sembrava certo già lo scorso sabato ma è stato sconfessato in extremis da Forza Italia) ildi Fi, Francesco Cascio, fa un passo indietro e lascia la corsa ain favore del, per diventarne assessore. È questa la mossa finale di Forza Italia, arrivata a sorpresa, dopo l’annuncio di lunedì sera che per definiresarebbero state necessarie ...

