Pacemaker cardiaco senza fili alla Gruccia (Di mercoledì 4 maggio 2022) medici Per la prima volta all'Ospedale S. Maria alla Gruccia l'equipe di cardiologia, guidata dal dott. Giovanni Falsini, ha effettuato un impianto di Pacemaker senza fili (Leadless). Un'operazione ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 4 maggio 2022) medici Per la prima volta all'Ospedale S. Marial'equipe di cardiologia, guidata dal dott. Giovanni Falsini, ha effettuato un impianto di(Leadless). Un'operazione ...

Advertising

Nazione_Arezzo : Pacemaker cardiaco senza fili alla Gruccia - VenEr0s : @emabignardi @LaBombetta76 Se hai un problema cardiaco e ti mettono un pacemaker, lo rifiuti? Se un chip in testa t… - ledicoladelsud : Al Policlinico di Bari è stato impiantato un sistema di neuromodulazione sacrale wireless che consente allo stesso… - lambertonovara1 : Mio padre con bypass e pacemaker ha sincope e arresto cardiaco. Era in ospedale per una visita. Fanno massaggio car… -