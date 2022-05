P38, la band che inneggia alle Br: scoppia il caso a Reggio Emilia (Di mercoledì 4 maggio 2022) Roma, 4 mag – “Stalinismo becero” e passamontagna, di certo la scena musicale italiana non poteva fare a meno dei P38, gruppo di “trapper brigatisti”. L’immaginario è quello delle Brigate Rosse, nel logo la stella a cinque punti del gruppo terroristico e il nome che richiama la pistola simbolo della violenza comunista. In effetti, cosa poteva mancare se non il comunismo in un genere fatto di droga, pistole e puttane. Polemiche per il live del Primo maggio Date le premesse, non sorprende che a dare un minimo di risalto alla band e a farla uscire dal suo cono d’ombra sia qualche controversia. Ha fatto scalpore la presenza dei P38 alla “Festa dell’Unità Comunista”, organizzata per il Primo maggio dal circolo Arci di Reggio Emilia “Il Tunnel”, dove la band si è potuta esibire davanti ad una sessantina di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 4 maggio 2022) Roma, 4 mag – “Stalinismo becero” e passamontagna, di certo la scena musicale italiana non poteva fare a meno dei P38, gruppo di “trapper brigatisti”. L’immaginario è quello delle Brigate Rosse, nel logo la stella a cinque punti del gruppo terroristico e il nome che richiama la pistola simbolo della violenza comunista. In effetti, cosa poteva mancare se non il comunismo in un genere fatto di droga, pistole e puttane. Polemiche per il live del Primo maggio Date le premesse, non sorprende che a dare un minimo di risalto allae a farla uscire dal suo cono d’ombra sia qualche controversia. Ha fatto scalpore la presenza dei P38 alla “Festa dell’Unità Comunista”, organizzata per il Primo maggio dal circolo Arci di“Il Tunnel”, dove lasi è potuta esibire davanti ad una sessantina di ...

