Orrore ad Ardea | cane smembrato e “svuotato” | ritrovamento choc in un campo FOTO

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Non ci sono parole per descrivere l’che sembrerebbe essere stato perpetrato ai danni di un povero– ritrovato mutilato e “” all’interno – rinvenuto in un terreno situato lungo Via Tevere, a Tor San Lorenzo (). L’animale era all’interno di un bidone di plastica.mutilato ritrovato adLa notizia si è diffusa in queste ore sui social in alcuni gruppi del territorio dedicati agli animali smarriti ed è stata ripresa anche dalle pagine analoghe al livello provinciale. «Mi chiedo com’è possibile tanta crudeltà – scrive un utente – l’animale sembrerebbe un pitbull. Ha un collare di ferro al collo e ha le gambe tagliate». Inoltre, aspetto ancor più raccapricciante, l’animale eraall’interno. Al momento, benché la morte cruenta sia ...