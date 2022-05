Oroscopo Paolo Fox Bilancia domani 5 maggio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna (Di mercoledì 4 maggio 2022) L’Oroscopo di Paolo Fox di domani 5 maggio per i nati sotto il segno della Bilancia descrive un momento particolare per voi, con molti pensieri da gestire e la volontà di comprendere bene i prossimi passi da affrontare. Siete in cerca di un nuovo equilibrio e i contatti rimangono importanti perché sotto questo cielo potreste prendere delle decisioni spinti da emozioni forti, il consiglio è quello di agire con calma, perché l’impulsività potrebbe crearvi dei disagi sul lungo periodo. In genere la vostra pazienza è ai massimi livelli, ma da domani serve trovare un modo per non esagerare, anche perché dalla prossima settimana un Giove opposto mette in discussione alcune questioni lavorative. Leggi l’Oroscopo di Paolo Fox 5 maggio ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 4 maggio 2022) L’diFox diper i nati sotto il segno delladescrive un momento particolare per voi, con molti pensieri da gestire e la volontà di comprendere bene i prossimi passi da affrontare. Siete in cerca di un nuovo equilibrio e i contatti rimangono importanti perché sotto questo cielo potreste prendere delle decisioni spinti da emozioni forti, il consiglio è quello di agire con calma, perché l’impulsività potrebbe crearvi dei disagi sul lungo periodo. In genere la vostra pazienza è ai massimi livelli, ma daserve trovare un modo per non esagerare, anche perché dalla prossima settimana un Giove opposto mette in discussione alcune questioni lavorative. Leggi l’diFox 5...

