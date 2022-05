Orient Express sceglie Venezia per il suo nuovo hotel

Leggi su panorama

(Di mercoledì 4 maggio 2022) «Persone di diverse classi sociali, diverse nazionalità e diversa condizione, che per tre giorni, estranee fra loro, devono stare raggruppate insieme. Mangiare e dormire sotto lo stesso tetto, per così dire, senza potersi allontanare troppo l'una dall'altra. E dopo tre giorni si separeranno, ognuno andrà per la sua strada e non si rivedranno più, probabilmente». Nel 1934, Agatha Christie trasformò in mito il treno che collegava Parigi a Costantinopoli. L’diventò il teatro di uno dei casi più celebri dell’investigatore belga Hercule Poirot e uno dei romanzi gialli più famosi al mondo. Oggi, il leggendario brand, parte del gruppo mondiale Accord, ha siglato un accordo in partnership con il gruppo italiano Arsenale spa per dare vita a un, all’interno di Palazzo Donà ...