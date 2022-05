Oriana Fallaci, lo "scrittore" che raccontò la storia e il "sesso inutile" (Di mercoledì 4 maggio 2022) Prima reporter di guerra italiana, tra le più importanti testimoni della storia di fine secolo, Oriana Fallaci ha intervistato le personalità più importanti della sua epoca. È stata una grande scrittrice e una grande giornalista, ma prima di tutto è stata una donna straordinaria. Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 4 maggio 2022) Prima reporter di guerra italiana, tra le più importanti testimoni delladi fine secolo,ha intervistato le personalità più importanti della sua epoca. È stata una grande scrittrice e una grande giornalista, ma prima di tutto è stata una donna straordinaria.

