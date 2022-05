"Ora siamo certi, l'ha ammazzata lui". La frase in tv su Maddie che inchioda l'orco I Guarda (Di mercoledì 4 maggio 2022) Ora ci sono le prove: è stato Christian Brueckner ad ammazzare la piccola Madelein McCann. Dopo ben 15 anni e una lunghissima serie di indagini, gli investigatori sono arrivati a una conclusione certa: è lui, Brueckner, l'orco che ha ucciso la bambina nel maggio del 2007. La storia della piccola Madelein aveva fatto il giro del mondo. Un caso molto simile a quello di Denise Pipitone, la bimba di Mazara del vallo scomparsa nel nulla. Madelein era in vacanza con i suoi genitori a Praia de Luz, in Portogallo, quando si persero le sue tracce. Per anni gli investigatori hanno cercato la bambina con scarsi risultati. Poi la cattura di Brueckner. E proprio ieri sera il procuratore Wolters, ospite in una trasmissione portoghese, ha affermato di avere tutti gli elementi in mano per andare oltre ogni ragionevole dubbio: è stato Brueckner ad uccidere la bambina: ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 4 maggio 2022) Ora ci sono le prove: è stato Christian Brueckner ad ammazzare la piccola Madelein McCann. Dopo ben 15 anni e una lunghissima serie di indagini, gli investigatori sono arrivati a una conclusione certa: è lui, Brueckner, l'che ha ucciso la bambina nel maggio del 2007. La storia della piccola Madelein aveva fatto il giro del mondo. Un caso molto simile a quello di Denise Pipitone, la bimba di Mazara del vallo scomparsa nel nulla. Madelein era in vacanza con i suoi genitori a Praia de Luz, in Portogallo, quando si persero le sue tracce. Per anni gli investigatori hanno cercato la bambina con scarsi risultati. Poi la cattura di Brueckner. E proprio ieri sera il procuratore Wolters, ospite in una trasmissione portoghese, ha affermato di avere tutti gli elementi in mano per andare oltre ogni ragionevole dubbio: è stato Brueckner ad uccidere la bambina: ...

