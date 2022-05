Operazione roadpol “alcohol & drugs” nel Ragusano (Di mercoledì 4 maggio 2022) Al via anche nella provincia iblea l’Operazione europea denominata “alcohol & drugs”, finalizzata al controllo degli utenti della strada che si mettano alla guida dei veicoli dopo aver assunto sostanze alcoliche e droghe. La campagna di prevenzione avrà inizio il 4 e terminerà il 10 maggio prossimo, iniziativa europea di sensibilizzazione cntro la guida in stato di ebbrezza alcolica, organizzata da roadpol – European Roads Policing Network.In questa settimana gli agenti della Specialità saranno impegnati durante tutte le fasce orarie e svolgeranno servizi specifici, con controlli dedicati, che riguarderanno qualsiasi tipologia di veicolo, attraverso l’utilizzo di apparecchiature speciali in dotazione per il rilevamento del tasso alcolimetrico alla guida.In particolare sabato 7 maggio le pattuglie ... Leggi su quotidianodiragusa (Di mercoledì 4 maggio 2022) Al via anche nella provincia iblea l’europea denominata “”, finalizzata al controllo degli utenti della strada che si mettano alla guida dei veicoli dopo aver assunto sostanze alcoliche e droghe. La campagna di prevenzione avrà inizio il 4 e terminerà il 10 maggio prossimo, iniziativa europea di sensibilizzazione cntro la guida in stato di ebbrezza alcolica, organizzata da– European Roads Policing Network.In questa settimana gli agenti della Specialità saranno impegnati durante tutte le fasce orarie e svolgeranno servizi specifici, con controlli dedicati, che riguarderanno qualsiasi tipologia di veicolo, attraverso l’utilizzo di apparecchiature speciali in dotazione per il rilevamento del tasso alcolimetrico alla guida.In particolare sabato 7 maggio le pattuglie ...

Advertising

ACiavula : Operazione Roadpol “Alcohol & Drugs”: La Polizia contro la guida in stato di ebbrezza - Ciavula: - LameziaInforma : Operazione Roadpol “Alcohol & Drugs”, Polizia Stradale contro la guida in stato di ebbrezza - infooggi : Operazione Roadpol “Alcohol & Drugs”: la Polizia Stradale contro la guida in stato di ebbrezza alcolica | InfoOggi - lametino : Operazione Roadpol ”Alcohol & Drugs”, anche in Calabria Polizia stradale contro guida in stato di ebbrezza - -