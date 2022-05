Operazione Pluto - Scoperta un’organizzazione criminale che ha trasferito all’estero oltre 170 milioni di euro frutto di attività Illecite

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Un sodalizio illecito composto dai componenti di una famiglia di origine cinese i quali avvalendosi di prestanome prezzolati hanno costituito 24 imprese “fantasma” per rastrellare denarodi evasione fiscale ed altre illiceità

Advertising

ilmetropolitan : ????#Prato: “Operazione Pluto”: scoperta organizzazione criminale che ha trasferito all’estero oltre 170 mln di € fru… - tvprato : Operazione “Pluto” della GdF: scoperta organizzazione criminale che ha riciclato 170 milioni di euro all’estero -

L', denominata, è stato condanna dalle Fiamme gialle pratesi e coordinata dalla procura di Prato.... meritevole di una punizione di cancellazione, meritevole di essere ramazzato indi ... almeno un po', del grande disegno e complotto- democratico - ebraico - capitalistico - ...In tale contesto, il Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Prato ha concluso la prima fase di un’importante operazione di servizio, denominata “Pluto”. Le complesse investigazioni, avviate di ...Polizia arresta 28enne. Teneva in casa droga e materiale per la pesatura ed il confezionamento delle singole dosi 4 Maggio 2022 Prato: “Operazione Pluto”: scoperta organizzazione criminale che ha ...