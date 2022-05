Omofobia: Letta, 'non ci sono vincoli maggioranza, Parlamento sani ferita' (Di mercoledì 4 maggio 2022) Roma, 4 mag. (Adnkronos) - "Riteniamo che questo provvedimento va oltre le logiche di maggioranza e soprattutto di questa maggioranza molto particolare che sostiene il Governo. É stato chiarito che non c'erano vincoli di maggioranza su queste materie che esulano dal Governo, che si è tenuto fuori da questa discussione. Quindi ritengo che non ci sia alcun potenziale effetto negativo, anzi, offriamo con spirito costruttivo a tutto questo Parlamento la possibilità di recuperare una ferita che il Senato ha inferto al Paese". Lo ha affermato il segretario del Pd, Enrico Letta, durante una conferenza stampa per annunciare la ripresentazione al Senato del Ddl Zan contro l'omotransfobia. "Per noi -ha aggiunto il leader Dem- il campo dei diritti è un campo prioritario, ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 4 maggio 2022) Roma, 4 mag. (Adnkronos) - "Riteniamo che questo provvedimento va oltre le logiche die soprattutto di questamolto particolare che sostiene il Governo. É stato chiarito che non c'eranodisu queste materie che esulano dal Governo, che si è tenuto fuori da questa discussione. Quindi ritengo che non ci sia alcun potenziale effetto negativo, anzi, offriamo con spirito costruttivo a tutto questola possibilità di recuperare unache il Senato ha inferto al Paese". Lo ha affermato il segretario del Pd, Enrico, durante una conferenza stampa per annunciare la ripresentazione al Senato del Ddl Zan contro l'omotransfobia. "Per noi -ha aggiunto il leader Dem- il campo dei diritti è un campo prioritario, ...

