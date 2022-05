Omofobia | Letta | ' da noi né ultimatum né sfida'

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Roma, 4 mag. (Adnkronos) - "Non ci muoviamo in una logica die di, ma di offerta a questo Senato di recuperare un rapporto con una parte importante del Paese". Lo ha affermato il segretario del Pd, Enrico, durante una conferenza stampa per annunciare la ripresentazione al Senato del Ddl Zan contro l'omotransfobia.

Omofobia: Letta, 'riparte ddl Zan, aperti a confronto per modifiche ma non legge qualsiasi' Il nostro obiettivo non è una bandiera", ma "arrivare ad una legge, non una legge una purchessia, ma una legge che sia in grado di raggiungere l'obiettivo di difendere dai crimini d'odio. Essere in ...Roma, 4 mag. (Adnkronos) - "Una legge contro i crimini d'odio è fondamentale, la ripresentiamo come approvata alla Camera, è un testo di mediazione assolutamente buono, speriamo in un miracolo, ...