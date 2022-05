Omicron | la sfida all’immunità di gregge e ai nuovi vaccini “Chi si è ammalato con la Ba 1 ha una piccola protezione per le sottovarianti”

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Fino all’autunno scorso era il timore di una nuova variante di Sars Cov 2 – dopo Alfa e Delta – a tenere in allerta scienziati e autorità sanitarie di tutto il mondo. Poi lo scorso novembre, in Sudafrica e Botswana, era stata sequenziata, responsabile dell’impennata di contagi prima nel paese africano, poi in Gran Bretagna e infine nel resto d’Europa e del mondo. Più veloce e più contagiosaha generatoe ha dimostrato di potersi ricombinare con esse o anche con Delta. Gli scienziati giapponesi avevano ipotizzato che la versione 2 del mutante potesse essere più contagiosa e avesse caratteristiche tali da dover essere considerata una variante a sé, mai nei giorni scorsi è stato ipotizzato che, nelle sue versioni 4 e 5, sia addirittura capace di reinfettare chi è stato contagiato ...

... ma l'inflazione ha accelerato più rapidamente del previsto e sta presentando una... e mentre gran parte del mondo sta imparando a convivere con il COVID - 19, il dilagare della variante...Unaalle autorità locali che da settimane mandano droni tra i grattacieli a ricordare di non ... Il primo è sanitario , visto che con la variantesolo una parte minima dei contagiati ha ... Omicron, la sfida all’immunità di gregge e ai nuovi vaccini L'allarme in Cina per la diffusione di Omicron si estende. E Pechino si prepara a test di massa dopo Shanghai, che resta in pieno lockdown. Nella Capitale tutte le persone che ...Dopo l'ondata di Omicron e nella speranza che l'alto tasso vaccinale del Paese ci metta al riparo da possibili recrudescenze, ora si pensa a riparare i danni ...