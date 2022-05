Omicron, dalla reinfezione con terza dose all'estate senza virus: 5 fake news sul Covid smentite dall'immunologo (Di mercoledì 4 maggio 2022) dall'efficacia della terza dose contro Omicron fino agli effetti della vitamina C per prevenire il contagio, sono molte le false credenze sul Covid - 19 che trovano terreno fertile sui social. Il ... Leggi su leggo (Di mercoledì 4 maggio 2022)'efficacia dellacontrofino agli effetti della vitamina C per prevenire il contagio, sono molte le false credenze sul- 19 che trovano terreno fertile sui social. Il ...

Advertising

Dan_Galluzzo : RT @MedicalFactsIT: Oggi ci parla di mascherine, con un punto di vista un po' diverso, partendo dalla peste in Manciuria per arrivare a omi… - PuoiFidarti : RT @MauroV1968: Le mascherine sono efficaci. Un viaggio nella storia, dalla peste in Manciuria alla variante omicron - MauroV1968 : Le mascherine sono efficaci. Un viaggio nella storia, dalla peste in Manciuria alla variante omicron… - lu_zero_ : RT @MedicalFactsIT: Oggi ci parla di mascherine, con un punto di vista un po' diverso, partendo dalla peste in Manciuria per arrivare a omi… - MedicalFactsIT : Oggi ci parla di mascherine, con un punto di vista un po' diverso, partendo dalla peste in Manciuria per arrivare a… -