Obi-Wan Kenobi: in uscita oggi un nuovo trailer allo Star Wars Day (Di mercoledì 4 maggio 2022) Le celebrazioni dello Star Wars Day proseguono, e mentre i fan della Galassia lontana festeggiano la saga di Guerre Stellari, i suoi canali social ufficiali annunciano che nel corso della giornata verrà rilasciato un nuovo trailer di Obi-Wan Kebobi. La serie con Ewan McGregor, il cui dubito è previsto per il prossimo 27 maggio, è ambientata circa dieci anni dopo gli eventi narrati in Star Wars: Episodio III – La vendetta dei Sith e segna anche il tanto richiesto ritorno di Hayden Christensen nei panni di Darth Vader. Obi-Wan Kenobi: il nuovo trailer allo Star Wars Day Nel nuovo promettente continuo vedremo Obi-Wan Kenobi vegliare da lontano su ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 4 maggio 2022) Le celebrazioni delloDay proseguono, e mentre i fan della Galassia lontana festeggiano la saga di Guerre Stellari, i suoi canali social ufficiali annunciano che nel corso della giornata verrà rilasciato undi Obi-Wan Kebobi. La serie con Ewan McGregor, il cui dubito è previsto per il prossimo 27 maggio, è ambientata circa dieci anni dopo gli eventi narrati in: Episodio III – La vendetta dei Sith e segna anche il tanto richiesto ritorno di Hayden Christensen nei panni di Darth Vader. Obi-Wan: ilDay Nelpromettente continuo vedremo Obi-Wanvegliare da lontano su ...

