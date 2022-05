Obi-Wan Kenobi: Flea, bassista dei Red Hot Chili Peppers, nel cast della serie Disney+ (Di mercoledì 4 maggio 2022) Dal palcoscenico rock al mondo di Star Wars: Flea, bassista dei Red Hot Chili Peppers, reciterà nella serie Disney+ Obi-Wan Kenobi. Flea, talentuoso bassista dei Red Hot Chili Peppers, entra a far parte del cast della serie Disney+ Obi-Wan Kenobi. La notizia arriva da Star Wars News Net. Secondo il report, Flea apparirà nello show "brandendo un blaster dall'aspetto accattivante". Non è ancora chiaro quale ruolo sarà affidato al musicista in Obi-Wan Kenobi, ma pare che apparirà in un episodio e che il suo sarà uno dei tanti camei e omaggi contenuti nello show dell'universo di Star Wars. ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 4 maggio 2022) Dal palcoscenico rock al mondo di Star Wars:dei Red Hot, reciterà nellaObi-Wan, talentuosodei Red Hot, entra a far parte delObi-Wan. La notizia arriva da Star Wars News Net. Secondo il report,apparirà nello show "brandendo un blaster dall'aspetto accattivante". Non è ancora chiaro quale ruolo sarà affidato al musicista in Obi-Wan, ma pare che apparirà in un episodio e che il suo sarà uno dei tanti camei e omaggi contenuti nello show dell'universo di Star Wars. ...

