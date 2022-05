Obbligo di mascherina al lavoro fino al 30 giugno. Il governo sceglie la prudenza. Soddisfatta l’Ugl (Di mercoledì 4 maggio 2022) Resta l’Obbligo delle mascherine al lavoro. Il governo ribadisce la linea della prudenza o della paura. E conferma fino al 30 giugno prossimo, nei luoghi di lavoro, il vecchio protocollo sulle misure per il contrasto del Covid-19. Sottoscritto da governo e parti sociali il 6 aprile 2021 che prevede, tra le altre cose, l’uso obbligatorio delle mascherine. “In tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro. Al chiuso o all’aperto“. Resta l’Obbligo delle mascherine al lavoro Confermate tutte le misure di protezione previste. In un primo tempo le mascherine dovevano restare obbligatorie soltanto sui mezzi pubblici e negli ospedali. Invece oggi è arriva dal ministero del lavoro e ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 4 maggio 2022) Resta l’delle mascherine al. Ilribadisce la linea dellao della paura. E confermaal 30prossimo, nei luoghi di, il vecchio protocollo sulle misure per il contrasto del Covid-19. Sottoscritto dae parti sociali il 6 aprile 2021 che prevede, tra le altre cose, l’uso obbligatorio delle mascherine. “In tutti i casi di condivisione degli ambienti di. Al chiuso o all’aperto“. Resta l’delle mascherine alConfermate tutte le misure di protezione previste. In un primo tempo le mascherine dovevano restare obbligatorie soltanto sui mezzi pubblici e negli ospedali. Invece oggi è arriva dal ministero dele ...

