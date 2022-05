Nuovi arredi a Cimino, Melucci: «Azioni che rientrano in un piano di rigenerazione urbana e ambientale» (Di mercoledì 4 maggio 2022) “Utilizzando le risorse che avevamo accantonato durante il mio mandato, la direzione Patrimonio ha acquistato strutture in legno che arrederanno il nostro parco Cimino. Saranno montate entro maggio. Questi arredi si aggiungono ai playground previsti in ogni quartiere, e già realizzati in via Scoglio del Tonno e in piazza Catanzaro. Sono Azioni che rientrano in un piano di rigenerazione urbana e ambientale che porteremo avanti nei prossimi anni”. Lo dice in una nota il candidato sindaco Rinaldo Melucci first appeared on Tarantini Time Quotidiano. Leggi su tarantinitime (Di mercoledì 4 maggio 2022) “Utilizzando le risorse che avevamo accantonato durante il mio mandato, la direzione Patrimonio ha acquistato strutture in legno che arrederanno il nostro parco. Saranno montate entro maggio. Questisi aggiungono ai playground previsti in ogni quartiere, e già realizzati in via Scoglio del Tonno e in piazza Catanzaro. Sonochein undiche porteremo avanti nei prossimi anni”. Lo dice in una nota il candidato sindaco Rinaldofirst appeared on Tarantini Time Quotidiano.

