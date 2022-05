Nuove sanzioni alla Russia ma gli Stati dell’Ue frenano von der Leyen: “Ci serve più tempo” (Di mercoledì 4 maggio 2022) Bruxelles – Gli Stati membri dell’Ue hanno chiesto più tempo per esaminare il sesto pacchetto di sanzioni contro la Russia per la guerra in Ucraina proposto dalla Commissione Europea (leggi qui). Il Coreper convocato per discuterne, a quanto si apprende, si è concluso da poco: il pacchetto, presentato nelle sue grandi linee da Ursula von der Leyen, è stato diffuso alle capitali solo questa notte, a mezzanotte, quindi occorrerà più tempo per esaminarlo. Al momento la parte finanziaria e la lista dei soggetti sanzionati non sembrerebbero suscitare particolari riserve tra gli Stati membri. Nell’elenco dei sanzionati figura anche il capo della Chiesa ortodossa russa, il patriarca Kirill. I punti del pacchetto da discutere ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 4 maggio 2022) Bruxelles – Glimembrihanno chiesto piùper esaminare il sesto pacchetto dicontro laper la guerra in Ucraina proposto dCommissione Europea (leggi qui). Il Coreper convocato per discuterne, a quanto si apprende, si è concluso da poco: il pacchetto, presentato nelle sue grandi linee da Ursula von der, è stato diffuso alle capitali solo questa notte, a mezzanotte, quindi occorrerà piùper esaminarlo. Al momento la parte finanziaria e la lista dei soggetti sanzionati non sembrerebbero suscitare particolari ritra glimembri. Nell’elenco dei sanzionati figura anche il capo della Chiesa ortodossa russa, il patriarca Kirill. I punti del pacchetto da discutere ...

Advertising

repubblica : Ue, von der Leyen presenta le nuove sanzioni: 'Stop al petrolio russo entro sei mesi, anche Sberbank via da Swift' - fattoquotidiano : Nuovo pacchetto di sanzioni Ue: banche e tv di Mosca nel mirino, ’embargo totale a petrolio russo in 6 mesi’ - fattoquotidiano : Guerra Russia-Ucraina, nuove sanzioni Ue: embargo al petrolio russo in 6 mesi, Sberbank fuori da Swift e stop a tre… - zazoomblog : Ucraina nuove sanzioni Russia: Stati Ue chiedono più tempo - #Ucraina #nuove #sanzioni #Russia: - ellygatta81 : RT @NessunLuogo24: #BREAKING 'Oggi escludiamo da #Swift #Sberbank, da più grande banca della #Russia, e altre due grandi banche. Si consol… -