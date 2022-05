Nuova Fitness Band 7 di Huawei: ultrasottile e leggera che nemmeno sembra di indossarla (Di mercoledì 4 maggio 2022) Huawei ha lanciato ufficialmente il suo ultimo modello di smartwatch, che a giudicare da quello che ci propone è un prodotto alquanto interessante. Il design, le caratteristiche e il prezzo lo rendono speciale, motivo per cui parlarne è essenziale; scopriano i dettagli e il costo. Se ci interessano, comprarli sarebbe una buona idea per variare dai soliti smartwatch che non hanno niente di diverso dagli altri – Computermagazine.itGli smartwatch devono essere equilibrati dal punto di vista dello spessore, ma anche di quello del peso. E il Huawei Band 7 sembra che sia in grado di soddisfare questi requisiti alla grande; teniamo a mente che oltre al classico monitoraggio del sonno, la batteria ha una capienza migliore rispetto al precedente modello – fino a 2 settimane di fila – e l’NFC integrato permette di effettuare i ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 4 maggio 2022)ha lanciato ufficialmente il suo ultimo modello di smartwatch, che a giudicare da quello che ci propone è un prodotto alquanto interessante. Il design, le caratteristiche e il prezzo lo rendono speciale, motivo per cui parlarne è essenziale; scopriano i dettagli e il costo. Se ci interessano, comprarli sarebbe una buona idea per variare dai soliti smartwatch che non hanno niente di diverso dagli altri – Computermagazine.itGli smartwatch devono essere equilibrati dal punto di vista dello spessore, ma anche di quello del peso. E ilche sia in grado di soddisfare questi requisiti alla grande; teniamo a mente che oltre al classico monitoraggio del sonno, la batteria ha una capienza migliore rispetto al precedente modello – fino a 2 settimane di fila – e l’NFC integrato permette di effettuare i ...

