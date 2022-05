Novità tagli capelli primavera-estate 2022 | il bob wavy di Michelle Hunziker

Leggi su ultimora.news

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Uno diva scelto con molta attenzione, per avere sempre un look molto glamour. Per questasi può prendere ispirazione dalla bella, la quale sfoggia un meraviglioso bob. Quindi resta solamente il tempo per scoprire tutte lea riguardo. Tendenzemolto spesso porta il suo caschetto con uno styling mosso e questo le regala uno stile molto più sbarazzino. La conduttrice sulla sua chioma crea anche un bel volume e una riga laterale. In questo modo l'hairstyle ricorda le sexy pin up degli anni '50. Il bob ...