Advertising

Il Tempo

Read More In Evidenzadifende riapertura scuole: 'Dad crea disuguaglianze' 11 Gennaio 2022 ... balistico , corea del nord , lanciato , missile ,, nuovo , test - - > Previous article ...Read More In Evidenzadifende riapertura scuole: 'Dad crea disuguaglianze' 11 Gennaio 2022 ... balistico , corea del nord , lanciato , missile ,, nuovo , test - - > Previous article ... Nordcorea: Draghi, 'con Kishida condiviso preoccupazione per test missilistici' Lo ha detto il premier Mario Draghi, nel corso delle dichiarazioni congiunte con Kishida al termine dell'incontro di oggi a Palazzo Chigi.Kishida, che oggi vedrà a Roma il presidente del Consiglio Mario Draghi, ha aggiunto che il Giappone ha protestato formalmente contro la Corea del Nord.Secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa ...