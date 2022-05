“Non doveva farlo”. Manila Nazzaro schierata: perché punta il dito contro Lulù (Di mercoledì 4 maggio 2022) Non si placano i commenti relativi alla fine della relazione sentimentale tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié. Già nei giorni scorsi Manila Nazzaro aveva voluto ufficializzare la sua presa di posizione sugli ex compagni di avventura al ‘GF Vip 6’, ma ora come riportato dal sito ‘BlogTivvu’ è tornata nuovamente sull’argomento e potrebbe scatenare ancora una volta la reazione dei fan della principessa etiope, che già l’avevano criticamente pesantemente dopo le sue precedenti esternazioni. Manila Nazzaro aveva infatti rivelato poco tempo fa: “Apriamo il discorso hater, che trovo ridicolo, assurdo e insopportabile, soprattutto quando leggo parole… Potete scrivere tutto su di me, sulle mie scelte di cuore e affetto che ho avuto dentro la Casa. Ma non si può mettere in dubbio la grandezza d’animo dei ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 4 maggio 2022) Non si placano i commenti relativi alla fine della relazione sentimentale tra Manuel Bortuzzo eSelassié. Già nei giorni scorsiaveva voluto ufficializzare la sua presa di posizione sugli ex compagni di avventura al ‘GF Vip 6’, ma ora come riportato dal sito ‘BlogTivvu’ è tornata nuovamente sull’argomento e potrebbe scatenare ancora una volta la reazione dei fan della principessa etiope, che già l’avevano criticamente pesantemente dopo le sue precedenti esternazioni.aveva infatti rivelato poco tempo fa: “Apriamo il discorso hater, che trovo ridicolo, assurdo e insopportabile, soprattutto quando leggo parole… Potete scrivere tutto su di me, sulle mie scelte di cuore e affetto che ho avuto dentro la Casa. Ma non si può mettere in dubbio la grandezza d’animo dei ...

