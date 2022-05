“Non ci posso credere”. Isola dei Famosi, sorpresa amarissima per Estefania: “E ora sono ca… tuoi” (Di mercoledì 4 maggio 2022) Più passano i giorni all’Isola dei Famosi, più aumentano le tensioni tra i naufraghi. La fame e la stanchezza si fanno sentire dopo un mese si permanenza in Honduras e di conseguenza le incomprensioni vengono ingigantite. Se a questo si aggiungono le antipatie personali il mix è completo. È quello che sta succedendo su Playa Sgamada tra Estefania Bernal e Licia Nunez che si sono ritrovate e stanno dando prova di tutto l’astio che provano l’una per l’altra. Non appena si sono riviste sono emerse le vecchie ruggini tra le due. Estefania Bernal ha perso al televoto ed è dovuta sbarcare a Playa Sgamada, dove ad attenderla c’era Licia Nunez, più agguerrita che mai. Che le due non provino particolare simpatia l’una per l’altra non è certo un mistero, ma ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 4 maggio 2022) Più passano i giorni all’dei, più aumentano le tensioni tra i naufraghi. La fame e la stanchezza si fanno sentire dopo un mese si permanenza in Honduras e di conseguenza le incomprensioni vengono ingigantite. Se a questo si aggiungono le antipatie personali il mix è completo. È quello che sta succedendo su Playa Sgamada traBernal e Licia Nunez che siritrovate e stanno dando prova di tutto l’astio che provano l’una per l’altra. Non appena sirivisteemerse le vecchie ruggini tra le due.Bernal ha perso al televoto ed è dovuta sbarcare a Playa Sgamada, dove ad attenderla c’era Licia Nunez, più agguerrita che mai. Che le due non provino particolare simpatia l’una per l’altra non è certo un mistero, ma ...

