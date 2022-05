Non Cambierei Questa Vita Con Nessun’Altra di Ligabue, inedito a sorpresa per Campovolo (Di mercoledì 4 maggio 2022) Esce a sorpresa oggi Non Cambierei Questa Vita Con Nessun’Altra di Ligabue, il nuovo brano inedito disponibile in tutti gli store digitali dalla mezzanotte. Il brano è accompagnato da un video, diretto da Luciano Ligabue e Riccardo Guarneri, visibile qui sotto. Ad annunciare l’imminente rilascio della canzone è stato lo stesso Ligabue, attraverso un video condiviso sui social a poche ore dalla pubblicazione. Non Cambierei Questa Vita Con Nessun’Altra è una canzone nata solo di recente, dopo aver scritto l’autobiografia Una Storia, già disponibile nei negozi e in digitale. Come suggerisce il titolo, si tratta di un brano molto importante che nasce dalla ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 4 maggio 2022) Esce aoggi NonCondi, il nuovo branodisponibile in tutti gli store digitali dalla mezzanotte. Il brano è accompagnato da un video, diretto da Lucianoe Riccardo Guarneri, visibile qui sotto. Ad annunciare l’imminente rilascio della canzone è stato lo stesso, attraverso un video condiviso sui social a poche ore dalla pubblicazione. NonConè una canzone nata solo di recente, dopo aver scritto l’autobiografia Una Storia, già disponibile nei negozi e in digitale. Come suggerisce il titolo, si tratta di un brano molto importante che nasce dalla ...

