“No, non ti conoscevo” – Fuori il nuovo singolo della band catanese Frijda (Di mercoledì 4 maggio 2022) Estratto dal nuovo album Scacco matto in radio e già disponibile in tutti gli store digitali “No, non ti conoscevo” il nuovo singolo dei Frijda, anteprima del- loro primo album Scacco Matto. I Frijda sono una delle band più interessanti della scena rock italiana, prodotti da Luca Venturi e Giovanni Grasso, per On the set con distribuzione Artist first. Il singolo è stato registrato e mixato a Milano al Metropolis Studio da Alessandro Marcantoni ed al NuevArte studio di Misterbianco (CT) da Carlo Longo, arrangiato da Franco Muggeo e masterizzato Claudio Giussani presso l’Energy Mastering di Milano. Il videoclip, diretto da Filippo Arlotta, è stato girato a Catania al Lido Le Palme. Scritto da Giovanni Grasso, Giancarlo Sciacca (Thor dei ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 4 maggio 2022) Estratto dalalbum Scacco matto in radio e già disponibile in tutti gli store digitali “No, non ti” ildei, anteprima del- loro primo album Scacco Matto. Isono una dellepiù interessantiscena rock italiana, prodotti da Luca Venturi e Giovanni Grasso, per On the set con distribuzione Artist first. Ilè stato registrato e mixato a Milano al Metropolis Studio da Alessandro Marcantoni ed al NuevArte studio di Misterbianco (CT) da Carlo Longo, arrangiato da Franco Muggeo e masterizzato Claudio Giussani presso l’Energy Mastering di Milano. Il videoclip, diretto da Filippo Arlotta, è stato girato a Catania al Lido Le Palme. Scritto da Giovanni Grasso, Giancarlo Sciacca (Thor dei ...

Advertising

beffi04 : RT @erikina28: 'Vola in alto, perché voli in alto tu. C'hai una forza! Sei unica ricordatelo, te lo dico dal primo giorno che ti ho visto e… - Lizzy92436327 : RT @erikina28: 'Vola in alto, perché voli in alto tu. C'hai una forza! Sei unica ricordatelo, te lo dico dal primo giorno che ti ho visto e… - Reizan3 : @gradodograssi Aspetta aspetta aspetta.. cos'è questo? Non ne conoscevo l'esistenza!! Dove posso trovarlo?? - CalmaeJessica1 : @cigicigici Non conoscevo questa parola ma lo descrive perfettamente, con una spolverata di snobismo per cui i suoi… - Rilenz : Ma dai proprio sul piu bello .... Comunque serie meravigliosa, probabilmente la piu bella uscita su @DisneyPlusIT.… -