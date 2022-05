Nina Zilli, l’atteso ritorno in musica con il nuovo singolo | I dettagli (Di mercoledì 4 maggio 2022) Nina Zilli, l’atteso ritorno in musica con il nuovo singolo: ecco tutti i dettagli di “Munsta” L’attesa è finita! Da Venerdì 6 Maggio sarà disponibile in digitale su tutte le principali piattaforme e in rotazione radiofonica “Munsta”, nuovo singolo che segna l’atteso ritorno in musica di Nina Zilli, una delle artiste più energiche, interessanti e carismatiche della scena contemporanea italiana. Il brano in uscita su Capitol Records Italy (Universal Music Italy) e disponibile in pre- save al seguent link https://presave.umusic.com/munsta inaugura così in grande stile la primavera in musica di Nina in ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 4 maggio 2022)incon il: ecco tutti idi “Munsta” L’attesa è finita! Da Venerdì 6 Maggio sarà disponibile in digitale su tutte le principali piattaforme e in rotazione radiofonica “Munsta”,che segnaindi, una delle artiste più energiche, interessanti e carismatiche della scena contemporanea italiana. Il brano in uscita su Capitol Records Italy (Universal Music Italy) e disponibile in pre- save al seguent link https://presave.umusic.com/munsta inaugura così in grande stile la primavera indiin ...

Advertising

361_magazine : - _PuntoZip_ : L’atteso ritorno in musica di NINA ZILLI – ” MUNSTA” – il nuovo singolo - em_eraldsea : RT @ninazilli: #munsta ?? c’è chi ne ha già ascoltato qualche nota ?? ?????????? ecco la prima recensione. Per l’ascolto aspettiamo il 6 MAGGIO! G… - DietrolaNotizia : L'atteso ritorno in musica di Nina Zilli con 'Munsta' il nuovo singolo - Massimo_Poggini : RT @Spettakolo_mag: @ninazilli torna con un nuovo singolo, #Munsta Cosa c'entrano i #Munsters, precursori della #FamigliaAdams? Comunque si… -