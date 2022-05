Niente più petrolio dalla Russia e stretta su società e banche russe, nuove senzioni a Mosca (Di mercoledì 4 maggio 2022) Imposizione di un divieto delle importazioni di petrolio dalla Russia nell'Ue, con attuazione graduale entro sei mesi per il greggio ed entro la fine dell'anno per i prodotti raffinati, e nuove sanzioni contro individui e società e contro le banche russe, in particolare la maggiore, la Sberbank, ma lasciando ancora fuori Gazprombank. Sono le decisioni più importanti che la Commissione europea propone con il suo sesto pacchetto di sanzioni contro Mosca per la guerra in Ucraina, presentate stamattina a Strasburgo dalla presidente Ursula von der Leyen alla plenaria del Parlamento europeo. Il nuovo pacchetto dovrà ora essere approvato all'unanimità dagli Stati membri. "Oggi presentiamo - ha annunciato von der Leyen agli eurodeputati - il ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 4 maggio 2022) Imposizione di un divieto delle importazioni dinell'Ue, con attuazione graduale entro sei mesi per il greggio ed entro la fine dell'anno per i prodotti raffinati, esanzioni contro individui ee contro le, in particolare la maggiore, la Sberbank, ma lasciando ancora fuori Gazprombank. Sono le decisioni più importanti che la Commissione europea propone con il suo sesto pacchetto di sanzioni controper la guerra in Ucraina, presentate stamattina a Strasburgopresidente Ursula von der Leyen alla plenaria del Parlamento europeo. Il nuovo pacchetto dovrà ora essere approvato all'unanimità dagli Stati membri. "Oggi presentiamo - ha annunciato von der Leyen agli eurodeputati - il ...

