“Nero a metà 3” su Rai1, anticipazioni ultimi episodi: Malik muore? (Di mercoledì 4 maggio 2022) “Nero a metà 3” su Rai1: la serie creata da Giampaolo Simi e Vittorio Testa sta giungendo al finale anche del suo terzo capitolo con gli ultimi due episodi dal titolo “A viso scoperto“ e “Per una figlia“. I due ispettori di polizia Carlo e Malik, però, sono ancora alle prese con i loro casi. Ecco le anticipazioni del finale di stagione in onda lunedì 9 maggio 2022: Malik muore in quest’ultima puntata?



"Nero a metà 3" è la nuova stagione della serie creata da Giampaolo Simi e Vittorio Testa. La produzione è sviluppata in un totale di 12 episodi che vanno in onda a coppie di due ogni lunedì in prima serata su Rai1. Si tratta di una fiction poliziesca

