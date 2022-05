Nella corsa verso l’IA, l’Ue zoppica rispetto a Usa e Cina. Il rapporto (Di mercoledì 4 maggio 2022) L’Unione europea è in netto ritardo Nella corsa globale allo sviluppo dell’intelligenza artificiale (IA), nonostante la sua volontà dichiarata di anticipare il resto del mondo sulla sua regolamentazione. Martedì un gruppo di europarlamentari ha presentato un rapporto con le loro proposte per migliorare il cosiddetto AI Act, allo studio della Commissione, e lanciato un allarme sugli sforzi insufficienti dei Ventisette. Drago? Tudorache, presidente della commissione sull’IA, ha spiegato che l’Unione ha un “interesse geopolitico” a sviluppare approcci antropocentrici e creare standard globali. In controluce, le tecno-autocrazie come quella cinese, che già impiega gli strumenti IA di sorveglianza di massa che l’AI Act dovrebbe proibire. “Sulla scena globale siamo in competizione con altri attori, che hanno anche una ... Leggi su formiche (Di mercoledì 4 maggio 2022) L’Unione europea è in netto ritardoglobale allo sviluppo dell’intelligenza artificiale (IA), nonostante la sua volontà dichiarata di anticipare il resto del mondo sulla sua regolamentazione. Martedì un gruppo di europarlamentari ha presentato uncon le loro proposte per migliorare il cosiddetto AI Act, allo studio della Commissione, e lanciato un allarme sugli sforzi insufficienti dei Ventisette. Drago? Tudorache, presidente della commissione sul, ha spiegato che l’Unione ha un “interesse geopolitico” a sviluppare approcci antropocentrici e creare standard globali. In controluce, le tecno-autocrazie come quella cinese, che già impiega gli strumenti IA di sorveglianza di massa che l’AI Act dovrebbe proibire. “Sulla scena globale siamo in competizione con altri attori, che hanno anche una ...

Advertising

rulajebreal : #libertàdistampa #Italia al 58° posto #Russia occupa un onorevole 155° posto nella classifica della libertà di stam… - BaioccaChannel : ???#Notizie??? Chica Competi nella Coppa Chica il 5 maggio per avere una possibilità di sbloccare il costume Chica p… - nk192610 : #Fortnite BR News-Feed Update Chica Competi nella Coppa Chica il 5 maggio per avere una possibilità di sbloccare il… - LorenzoRuben93 : 'L'inarrestabile corsa dei prezzi nella spesa dei napoletani. In 4 mesi inflazione quasi raddoppiata'. Il mio artic… - rolppp : una delle categorie che mi irritano di più al mondo ? quelli che in piscina vanno ai 200 all’ora NON nella corsa de… -