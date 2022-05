Nel Varesotto uccise in casa una donna e la figlia: fermato il marito (Di mercoledì 4 maggio 2022) commenta Ha colpito nel sonno i suoi due figli e la moglie e poi ha tentato di darsi fuoco. E' quanto sarebbe accaduto, secondo una prima ricostruzione, in una villetta di Samarate, in provincia di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 4 maggio 2022) commenta Ha colpito nel sonno i suoi due figli e la moglie e poi ha tentato di darsi fuoco. E' quanto sarebbe accaduto, secondo una prima ricostruzione, in una villetta di Samarate, in provincia di ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Nel Varesotto donna trovata morta in casa con i suoi due figli #varesotto #samarate - IzzoEdo : RT @LaStampa: Moglie e figlia di 16 anni uccise in casa nel Varesotto, ferito l'altro figlio: fermato il padre - domenicosabell1 : Nel Varesotto uccise in casa una donna e la figlia: fermato il marito - TuttoQuaNews : RT @Affaritaliani: Varesotto, donna e figlia morte in casa. Sospetti sul marito - UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Nel Varesotto donna trovata morta in casa con i suoi due figli #varesotto #samarate -