Nel nuovo trailer di Obi-Wan Kenobi c'è anche Darth Vader (Di mercoledì 4 maggio 2022) In occasione dello Star Wars Day ecco la nuova anticipazione della serie che vede il ritorno di Ewan McGregor e Hayden Christensen Leggi su wired (Di mercoledì 4 maggio 2022) In occasione dello Star Wars Day ecco la nuova anticipazione della serie che vede il ritorno di Ewan McGregor e Hayden Christensen

Advertising

Palazzo_Chigi : #Europarlamento, Draghi: La nostra priorità è raggiungere quanto prima un #cessateilfuoco per salvare vite. Una tre… - realtimetvit : Riusciranno a indovinare di chi è la casa? ???? @tommaso_zorzi con @barbaraforia, @stefyorlando, #RobertaTagliavini… - ItaliaViva : Stanotte ho chiuso il testo e nel pomeriggio andrà in stampa il nuovo libro. 'Il mostro', è il tentativo di spiegar… - marcopor : Inizia un nuovo viaggio ?????? CORTILIA INAUGURA LA NUOVA SEDE E ANNUNCIA L’OTTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE B CORP… - JFSebastian146 : RT @SitiwebM: Per vendere online hai davvero bisogno di un sito e-Commerce? Se non hai partita iva puoi vendere lo stess su Internet? A que… -