Nel giorno in cui nacque Alitalia un docufilm per capire come è morta (Di mercoledì 4 maggio 2022) Quattro giovani autori, incaricati da una casa di produzione cinematografica, devono scrivere una docu-fiction sulla chiusura di Alitalia. Nessuno di loro, però, è in grado di capire niente delle sue complesse questioni aziendali ed economiche che hanno condotto a questo risultato. Chiedono, quindi, di incontrare esperti che possano fargli da guida. Scoprono una realtà che ha avuto un impatto devastante sulla vita delle persone e sull’intero paese. Ma ce ne siamo davvero accorti? Noi siamo Alitalia, il docufilm sulla fine della compagnia di bandiera E’ questa la trama alla base del docufilm “Noi Siamo Alitalia – Storia di un paese che non sa più volare”. Il 5 maggio alle ore 19:00, al Teatro Palladium di Roma, si potrà assistere all’anteprima del film ideato da Alessandro ... Leggi su tuacitymag (Di mercoledì 4 maggio 2022) Quattro giovani autori, incaricati da una casa di produzione cinematografica, devono scrivere una docu-fiction sulla chiusura di. Nessuno di loro, però, è in grado diniente delle sue complesse questioni aziendali ed economiche che hanno condotto a questo risultato. Chiedono, quindi, di incontrare esperti che possano fargli da guida. Scoprono una realtà che ha avuto un impatto devastante sulla vita delle persone e sull’intero paese. Ma ce ne siamo davvero accorti? Noi siamo, ilsulla fine della compagnia di bandiera E’ questa la trama alla base del“Noi Siamo– Storia di un paese che non sa più volare”. Il 5 maggio alle ore 19:00, al Teatro Palladium di Roma, si potrà assistere all’anteprima del film ideato da Alessandro ...

