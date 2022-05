Neil Patrick Harris nel teaser di Uncoupled, le prime foto della nuova serie Netflix dal creatore di Emily in Paris (Di mercoledì 4 maggio 2022) Per vedere Neil Patrick Harris nella sua prima serie dopo Una serie di Sfortunati Eventi bisognerà attendere l’estate: Netflix ha annunciato che Uncoupled debutterà il 29 luglio, rilasciando un teaser e le prime immagini promozionali dello show. Si tratta del nuovo format di Darren Star, il creatore di Sex and The City e più di recente di Emily in Paris, che ha firmato un contratto per nuove sere con Netflix dopo il successo della commedia sentimentale con Lily Collins, giunta alla terza stagione. In Uncoupled Neil Patrick Harris sarà un uomo appena tornato single, e non per scelta: ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 4 maggio 2022) Per vederenella sua primadopo Unadi Sfortunati Eventi bisognerà attendere l’estate:ha annunciato chedebutterà il 29 luglio, rilasciando une leimmagini promozionali dello show. Si tratta del nuovo format di Darren Star, ildi Sex and The City e più di recente diin, che ha firmato un contratto per nuove sere condopo il successocommedia sentimentale con Lily Collins, giunta alla terza stagione. Insarà un uomo appena tornato single, e non per scelta: ...

