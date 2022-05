Napoli, Rossi: “Spalletti ha fatto un grande lavoro. Su Szobszlai…” (Di mercoledì 4 maggio 2022) Napoli Rossi – A 1 Football Club, programma radiofonico in onda su su 1 Station Radio e condotto da Luca Cerchione, è intervenuto il commissario tecnico dell’Ungheria, Marco Rossi. Su Spalletti “Bisogna sempre valutare la fonte delle critiche. Io dico che quando uno è tifoso non è imparziale, e ragiona sul sentimento e sull’istinto, ed è difficile che i tifosi possano essere razionali, e porto l’esempio di Ancelotti. A Napoli in molti lo hanno dipinto come non cosi bravo, eppure Ancelotti ha fatto delle cose incredibili in carriera. Nel calcio non c’è memoria, e anche quello che di buono si è fatto tende ad essere dimenticato. Napoli è una piazza molto calda ed entusiasta, e non è semplice mantenere equilibrio. Io da osservatore esterno dico che pur ... Leggi su seriea24 (Di mercoledì 4 maggio 2022)– A 1 Football Club, programma radiofonico in onda su su 1 Station Radio e condotto da Luca Cerchione, è intervenuto il commissario tecnico dell’Ungheria, Marco. Su“Bisogna sempre valutare la fonte delle critiche. Io dico che quando uno è tifoso non è imparziale, e ragiona sul sentimento e sull’istinto, ed è difficile che i tifosi possano essere razionali, e porto l’esempio di Ancelotti. Ain molti lo hanno dipinto come non cosi bravo, eppure Ancelotti hadelle cose incredibili in carriera. Nel calcio non c’è memoria, e anche quello che di buono si ètende ad essere dimenticato.è una piazza molto calda ed entusiasta, e non è semplice mantenere equilibrio. Io da osservatore esterno dico che pur ...

anto94milano : VENDO BIGLIETTO TRIBUNA POSILLIPO CONCERTO VASCO ROSSI ALLO STADIO MARADONA NAPOLI, per il 07/06/2022, per info com… - DiegoMilitoElPr : @MaldinismoVero Ecco l’orrore di Spezia. Fallo di Rebic su Bastoni. Poi ci parli con calma dei 5 mancati rossi a He… - infoitsport : L'ALLENATORE - Delio Rossi: 'Spalletti ha fatto un ottimo lavoro con il Napoli' - infoitsport : Delio Rossi: 'Mertens-Spalletti? Parto da un presupposto. Si ricorda solo l'ultimo Napoli' - Martinabov : Qualcuno vende un biglietto per il concerto di Vasco Rossi il 7/06 a Napoli? #concertone #Vasco -