Napoli, pronto soccorso del Cardarelli troppo affollato: si dimettono in blocco 25 medici (Di mercoledì 4 maggio 2022) Sanità, medici in fuga da Napoli. Il 118 chiede l'intervento del Governo Napoli, 4 maggi 2022 - Non possono più garantire l'assistenza adeguata ai pazienti e così i 25 medici in servizio nel pronto ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 4 maggio 2022) Sanità,in fuga da. Il 118 chiede l'intervento del Governo, 4 maggi 2022 - Non possono più garantire l'assistenza adeguata ai pazienti e così i 25in servizio nel...

Advertising

repubblica : Napoli, all'ospedale Cardarelli dimissioni di massa dei medici del pronto soccorso: 'Così non siamo in grado di ass… - Corriere : Caos al pronto soccorso del Cardarelli di Napoli: decine di barelle ammassate, 25 medici annunciano dimissioni - annatrieste : Le scuse ai tifosi, il rinnovo a domicilio a Mertens, l'annuncio di #Kvaratskhelia ?? Insomma @ADeLaurentiis è pront… - la_gata_lova : Succede ora. Ve lo immaginate il BORDELLO in 'CASO' di guerra? L’OSPEDALE CARDARELLI Caos al pronto soccorso di Na… - SportdelSud : ???? Il #Napoli crede in Alex #Meret, pronto un ruolo da titolare per il portiere friulano. Il club azzurro gli mett… -