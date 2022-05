Nadal rientro trionfante, batte Kecmanovic e prenota un terzo turno con vista Bernabeu (Di mercoledì 4 maggio 2022) Potrà godersi in serenità il suo Real questa sera al Santiago Bernabeu, Rafa Nadal. È stato un rientro alle competizioni vincente infatti il suo nel torneo di casa, dopo lo stop forzato a causa di una ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 4 maggio 2022) Potrà godersi in serenità il suo Real questa sera al Santiago, Rafa. È stato unalle competizioni vincente infatti il suo nel torneo di casa, dopo lo stop forzato a causa di una ...

Advertising

SuperTennisTv : ?? RAFA ?? #Nadal fa il suo rientro nel circuito chiudendo in due set (6-1 7-6) il match contro Kecmanovic! #tennis… - flazia24 : RT @SuperTennisTv: ?? RAFA ?? #Nadal fa il suo rientro nel circuito chiudendo in due set (6-1 7-6) il match contro Kecmanovic! #tennis | #M… - TennisWorldit : Atp Madrid - Esame rientro: Nadal promosso. Battuto Kecmanovic - RSIsport : ??Al rientro dopo un infortunio Nadal batte Kecmanovic e raggiunge gli 1/8 al Masters 1000 di Madrid #RSISport - LorenzoAndreol4 : RT @SuperTennisTv: ?? RAFA ?? #Nadal fa il suo rientro nel circuito chiudendo in due set (6-1 7-6) il match contro Kecmanovic! #tennis | #M… -