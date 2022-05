Nadal-Goffin in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Madrid 2022 (Di mercoledì 4 maggio 2022) Rafael Nadal sfiderà David Goffin in occasione degli ottavi di finale del tabellone principale del Masters 1000 di Madrid 2022. Il pluricampione Slam maiorchino ha sconfitto nettamente Miomir Kecmanovic all’esordio sulla terra battuta iberica, riuscendo a sbarazzarsi del giovane serbo in due set; prestazione convincente anche del belga, tornato ad alti livelli negli ultimi tempi e abile a superare un Botic Van de Zandschulp particolarmente on fire di recente, in due parziali a sua volta. Scontro con Nadal assolutamente favorito nel confronto con Goffin, considerando le sue sensazioni qualità in generale e sul rosso in particolare; il tennis concreto ed elegante del fiammingo, però, può realisticamente creare più di qualche problema al rientrante ... Leggi su sportface (Di mercoledì 4 maggio 2022) Rafaelsfiderà Davidin occasione degli ottavi di finale del tabellone principale deldi. Il pluricampione Slam maiorchino ha sconfitto nettamente Miomir Kecmanovic all’esordio sulla terra battuta iberica, riuscendo a sbarazzarsi del giovane serbo in due set; prestazione convincente anche del belga, tornato ad alti livelli negli ultimi tempi e abile a superare un Botic Van de Zandschulp particolarmente on fire di recente, in due parziali a sua volta. Scontro conassolutamente favorito nel confronto con, considerando le sue sensazioni qualità in generale e sul rosso in particolare; il tennis concreto ed elegante del fiammingo, però, può realisticamente creare più di qualche problema al rientrante ...

