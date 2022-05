Musetti-Zverev in tv domani: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Madrid 2022 (Di mercoledì 4 maggio 2022) Lorenzo Musetti affronterà Alexander Zverev in occasione degli ottavi di finale del tabellone principale del Masters 1000 di Madrid 2022. Dopo aver sconfitto Sebastian Korda all’altezza del secondo turno madrileno, l’azzurrino tenterà anche il colpaccio con uno dei migliori talenti in circolazione, tra i più rilevanti peraltro della nuova generazione tennistica. Zverev, dal canto suo, non vive il miglior periodo della sua carriera e cerca riscatto in quella Madrid che gli ha regalato tante gioie nell’ultima edizione del torneo, a discapito peraltro di un italiano in finale, ossia Matteo Berrettini. Lo stile di gioco creativo e fantasioso di Musetti potrà realisticamente creare più di qualche problema al tennis pragmatico e ben ... Leggi su sportface (Di mercoledì 4 maggio 2022) Lorenzoaffronterà Alexanderin occasione degli ottavi di finale del tabellone principale deldi. Dopo aver sconfitto Sebastian Korda all’altezza del secondo turno madrileno, l’azzurrino tenterà anche il colpaccio con uno dei migliori talenti in circolazione, tra i più rilevanti peraltro della nuova generazione tennistica., dal canto suo, non vive il miglior periodo della sua carriera e cerca riscatto in quellache gli ha regalato tante gioie nell’ultima edizione del torneo, a discapito peraltro di un italiano in finale, ossia Matteo Berrettini. Lo stile di gioco creativo e fantasioso dipotrà realisticamente creare più di qualche problema al tennis pragmatico e ben ...

