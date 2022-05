Musetti, Sinner, Nadal e Tsitsipas oggi in campo al Masters 1000 di Madrid (Di mercoledì 4 maggio 2022) Musetti e Sinner oggi protagonisti al Masters 1000 di Madrid contro Korda e De Minaur. Quella odierna, tuttavia, sarà anche la giornata che vedrà tornare in campo due big della classifica ATP, ovvero il greco Stefanos Tsitsipas e Rafale Nadal, probabilmente uno dei più attesi nel torneo iberico. Così il ricco programma della giornata. Musetti e Sinner cercano gli ottavi: i precedenti Il primo a scendere in campo tra i due italiani rimasti in corsa in questo Masters 1000 di Madrid, sarà Lorenzo Musetti, opposto nel pomeriggio allo statunitense Sebastian Korda. Sono due i precedenti tra Korda e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 4 maggio 2022)protagonisti aldicontro Korda e De Minaur. Quella odierna, tuttavia, sarà anche la giornata che vedrà tornare indue big della classifica ATP, ovvero il greco Stefanose Rafale, probabilmente uno dei più attesi nel torneo iberico. Così il ricco programma della giornata.cercano gli ottavi: i precedenti Il primo a scendere intra i due italiani rimasti in corsa in questodi, sarà Lorenzo, opposto nel pomeriggio allo statunitense Sebastian Korda. Sono due i precedenti tra Korda e ...

