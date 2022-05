MOVIOLA – Real Madrid-Manchester City: ingenuità di Ruben Dias, Benzema realizza il rigore (VIDEO) (Di mercoledì 4 maggio 2022) Subito un episodio da MOVIOLA nei tempi supplementari di Real Madrid-Manchester City, semifinale di ritorno della Champions League 2021/2022. Ruben Dias commette infatti un’ingenuità colossale, atterrando nettamente Benzema in area di rigore. Orsato non ha dubbi ed indica il dischetto. Dagli 11 metri calcia Karim Benzema, che trasforma il penalty e segna il 3-1, qualificando virtualmente alla finale i blancos. In alto il VIDEO del gol. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 4 maggio 2022) Subito un episodio danei tempi supplementari di, semifinale di ritorno della Champions League 2021/2022.commette infatti un’colossale, atterrando nettamentein area di. Orsato non ha dubbi ed indica il dischetto. Dagli 11 metri calcia Karim, che trasforma il penalty e segna il 3-1, qualificando virtualmente alla finale i blancos. In alto ildel gol. SportFace.

